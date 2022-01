Artur Jorge pede serenidade: «Temos um caminho para percorrer»

A atravessar a pior fase de resultados na temporada, com três derrotas averbadas nas últimas três jornadas da Liga 3, o Sp. Braga B procura reencontrar-se com os triunfos na visita ao Montalegre, com o técnico Artur Jorge a pedir serenidade na avaliação ao atual momento da equipa."Temos que ter a serenidade e clareza de avaliar este momento que para nós em termos de resultados não é o melhor. Esta serenidade que procuro e tento transmitir aos atletas é no sentido de sabermos que temos um objetivo e que se irá fazer as contas no final do campeonato. Para cumpri-lo temos de voltar a vencer, mas com a tranquilidade e confiança de que estamos a fazer as coisas bem feitas, que temos um caminho para percorrer", referiu na antevisão à partida recordando que antes deste período menos bom, houve uma sequência de sete vitórias em oito jogos.Artur Jorge reforçou a vontade de terminar nos lugares de acesso à fase de subida de divisão e deu a garantia que a sua formação entrará em todos os jogos para vencer. "Temos de concentrar-nos e focar-nos só neste próximo adversário e neste jogo para que as vitórias regressem para o nosso lado e continuemos a dar caminho àquilo que queremos enquanto objetivo final, que é estar entre os quatro primeiros. Estamos apenas preocupados e focados em conseguir que a equipa encontre a serenidade necessária, porque a competência está toda lá, para voltar a ganhar e este será o jogo em que, como noutros, vamos dar o nosso melhor para trazer os três pontos", concluiu.O Sp. Braga B, atual 4º classificado da Série A da Liga 3, visita este domingo, pelas 15 horas, o Montalegre, 9º na tabela, em jogo da 16ª jornada da terceira divisão do futebol português.