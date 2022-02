Artur Jorge promete um Sp. Braga B "competitivo e competente" até ao fim

A duas jornadas do fim da Série A da Liga 3, Canelas 2010 (3.º), V. Guimarães B (4.º), Sp. Braga B (5.º) e Lusitânia de Lourosa (6.º) têm os mesmos 33 pontos, sendo que estas duas últimas equipas defrontam-se, este sábado, em Santa Maria da Feira."Nós precisávamos de vencer para continuar nesta luta, como precisamos de vencer os jogos que faltam. A equipa está motivada e, acima de tudo, tranquila com aquilo que tem feito. Tenho dito aos jogadores que aquilo que temos feito tem sido de muita qualidade, temos visto isso nos resultados e na constante chegada dos nossos jogadores à equipa principal. Isto é o nosso trabalho e aquilo que estamos a fazer com muito empenho. Agora, claro que, face à proximidade do final do campeonato e à posição em que estamos, queremos mais qualquer coisa porque somos um grupo ambicioso que procura lutar pelos primeiros lugares. A equipa tem-se batido nesse sentido e vamos continuar assim até ao fim. Foi isso que prometemos. Até ao fim vamos ser uma equipa competitiva e competente", prometeu, esta quinta-feira, o treinador do Sp. Braga B, Artur Jorge, em declarações à comunicação do clube minhoto.Ainda no lançamento da deslocação ao terreno do Lourosa, no município de Santa Maria da Feira, Artur Jorge foi confrontado com o facto de ir defrontar a segunda melhor defesa da Serie A, que tem apenas 22 golos sofridos, com o treinador dos minhotos a puxar dos galões na resposta."Vai ter pela frente um dos melhores ataques da Liga 3, pelo que nesse capítulo as coisas equilibram-se. Estatisticamente, nós somos das equipas que mais cria oportunidades na Liga 3, somos das mais concretizadoras e temos tido um bom registo em termos ofensivos, assim como defensivo. O segredo tem sido o equilíbrio daquilo que temos conseguido fazer. O importante neste jogo é termos a coragem, a capacidade e o espírito de entrega que temos tido para conseguirmos ultrapassar uma equipa difícil, mas que está ao nosso alcance", salientou.Sobre o jogo em si, o treinador concluiu com a promessa de procurar fazer "uma boa exibição e vencer", explicando o que move a sua equipa nesse sentido: "Este será mais um jogo importante, até porque aproximamo-nos cada vez mais do fim, e precisamos de continuar a lutar pelo nosso objetivo. Vamos defrontar uma equipa que, tal como nós, atravessa um bom momento, que tem um objetivo claro igual ao nosso, mais experiente em termos daquilo que são as suas individualidades, que tem também qualidade coletiva, mas sabemos que podemos vencê-los, tal como fizemos na primeira volta. Podemos ser superiores e é esse objetivo que vamos levar para o jogo."