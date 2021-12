Artur Jorge vinca o "momento muito bom" do Sp. Braga B e que vencer o líder UD Oliveirense

Depois de duas jornadas consecutivas a subir na tabela classificativa, de 4.º para 3.º na 10.ª jornada e de 3.º para 2.º na 11.ª ronda, o Sp. Braga B pode agora chegar à liderança da Série A da 3.ª Liga, mas para isso tem de vencer no terreno do atual primeiro classificado, a UD Oliveirense, na manhã deste sábado (11 horas)."Vai ser um jogo entre os dois primeiros classificados do campeonato e por essa razão perspetiva-se um jogo interessante e bem jogado entre duas equipas com boas ideias de jogo. Temos a intenção de ser uma equipa capaz de ser superior ao adversário porque o nosso objetivo passa por ganhar o jogo com a ambição de sempre. Somos uma equipa que passa por um momento muito bom, mas temos de tentar materializar esse estado de espírito naquilo e jogar para ganhar", afirmou o treinador da equipa secundária dos arsenalistas, Artur Jorge, em declarações à comunicação do Sp. Braga.E prosseguiu com confiança: "Sei perfeitamente qual é o nosso objetivo, de que forma temos preparado este jogo e não vamos fugir disso. Temos também que ter a consciência de que vamos defrontar uma equipa muito forte, muito interessante e com boas individualidades, mas estamos seguros do nosso caminho. Vamos continuar a fazê-lo tentando ganhar, sabendo que para isso vamos ter que trabalhar bastante e ser muito competentes para o fazer".O jogo da primeira volta, em casa do Sp. Braga B, terminou com vitória dos guerreiros pela diferença mínima (3-2) e, para o treinador, isso serve de aviso ao seu coletivo."É verdade que a UD Oliveirense ainda não perdeu em casa, mas nós também somos uma equipa que ainda não perdeu fora. Portanto, temos aqui este ponto de interesse, mas recordo-me do jogo que fizemos em casa contra este adversário. Foi um jogo aberto em que qualquer uma das equipas podia ter ganho. O resultado fez-se no detalhe e na capacidade de concretização. Desta vez, o jogo não será muito diferente porque vai haver duas equipas a querer vencer", salientou Artur Jorge para concluir, por fim, sobre a evolução que o Sp. Braga B tem registado."Tal como se previa, temos tido uma evolução constante. Mas neste momento apelo ao sentido de que nada está ganho, falta muito campeonato e muita coisa para fazer. Não podemos nesta altura pedir o mundo a estes rapazes, temos sim que prepará-los o melhor possível para o mundo. Nós estamos a fazê-lo e sinto que eles também estão cada vez mais bem preparados e capazes. Vamos dar continuidade a este trabalho porque há uma segunda volta pela frente e ela tem que ser tão boa como a primeira", rematou.