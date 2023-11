Autocarro da Sanjoanense apedrejado após a vitória em casa do Canelas

O Canelas volta a ser notícia pelos piores motivos, desta vez devido ao apedrejamento do autocarro da Sanjoanense, que venceu por 2-1 em casa do clube de Vila Nova de Gaia, na Série A da Liga 3.O incidente aconteceu quando o autocarro dos visitantes saiu das instalações e fonte do emblema de São João da Madeira confirmou aque ficaram dois vidros do autocarro partidos - não houve vitimas – e que a GNR tomou conta da ocorrência.Mais tarde, o clube partilhou nas redes sociais um comunicado no qual iliba o adversário, no qual pode ler-se: "Em nome da AD Sanjoanense Futebol SAD, gostaríamos de expressar o nosso sincero repúdio pelos atos menos próprios que ocorreram na saída da nossa equipa do Estádio do Futebol Clube de Canelas 2010, após o final do jogo. Queremos deixar claro que condenamos veementemente qualquer forma de violência, comportamento desrespeitoso ou vandalismo relacionado ao futebol e em nenhum momento associamos estes atos ao Futebol Clube de Canelas 2010. Aproveitamos este momento para expressar a nossa sincera gratidão à direção do Clube Futebol de Canelas 2010, durante a nossa visita ao seu estádio onde fomos cordialmente recebidos e desfrutamos de um hospitalidade exemplar. Rumo à ética no desporto. A Direção, AD Sanjoanense Futebol SAD."Ainda na Série A, o Fafe-Anadia, ficou marcado por discussão acalorada entre elementos dos bancos de suplentes. Com o jogo decidido (1-3) e perto do fim, a confusão instalou-se após troca de palavras que escalou para ameaças e empurrões, com jogadores dos dois clubes a tentarem serenar os ânimos. O árbitro Tiago Neves expulsou Carlos Peixoto, suplente do Anadia, e Luís Pinto, técnico do Fafe.