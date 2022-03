Avançado do Montalegre chamado para render Zé Luís na convocatória de Cabo Verde

Além do guarda-redes Márcio Rosa, o Montalegre terá mais um elemento do plantel a integrar os trabalhos da seleção de Cabo Verde, uma vez que o avançado Hélio Silva, mais conhecido por Papalelé, foi chamado pelo selecionador Pedro Brito para colmatar a ausência de Zé Luís, antigo ponta de lança de Gil Vicente, Sp. Braga e FC Porto, que milita atualmente no Al Taawon, da Arábio Saudita.Aos 23 anos, o antigo jogador do Leixões, que se mudou esta época para a equipa que da Liga 3, vai tentar adicionar mais internacionalizações ao seu currículo, uma vez que conta apenas com um jogo pela seleção principal do seu país, disputado em 2019, tendo curiosamente marcado nessa partida frente à Mauritânia.Os tubarões azuis vão defrontar as congéneres Guadalupe, Liechtenstein e San Marino, em três jogos particulares que vão decorrer entre os dias 23 e 28 de março.Pelo Montalegre, Papalelé soma 20 jogos esta temporada, com três golos apontados e uma assistência.