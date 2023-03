Avançado do Sp. Braga B convocado pela seleção da Guiné-Equatorial

Luís Asué está convocado para representar a seleção principal da Guiné-Equatorial no duplo compromisso com o Botsuana, referente à terceira e quarta rondas das eliminatórias para a CAN.O primeiro dos dois jogos realiza-se a 24 de março na Guiné-Equatorial, estando o segundo marcado para quatro dias depois no Botsuana.Luís Asué regressa, assim, à seleção da Guiné-Equatorial, por quem já soma oito internacionalizações, cinco na qualificação para o último Campeonato do Mundo e três na CAN, em janeiro de 2022.Na presente época , Luís Asué foi aposta de Custódio Castro, no Sp. Braga B, em sete diferentes ocasiões na Liga 3, tendo apontado um golo e feito uma assistência. O avançado, de 21 anos, também fez uns minutos num único jogo pela equipa sub-23 dos arsenalistas e apresenta estes números após ter recuperado de uma grave lesão que o afastou dos relvados durante vários meses.