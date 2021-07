Baba Sow, o médio senegalês de 25 anos, que jogou em Montalegre na época 2017/18 e que se destacou com 13 golos em 29 jogos, estava no Varzim e voltou a ser contratado pelo conjunto do Barroso, que esta temporada vai jogar a Liga 3.





O Centro Desportivo e Cultura de Montalegre ainda não oficializou a contratação do jogador, massabe que o acordo foi celebrado ontem.