Bancada norte do estádio do Varzim terá nova cobertura

O Varzim prepara-se para entrar em nova fase, depois da descida da equipa à Liga 3. Não só na estrutura do plantel, com os olhos postos no regresso imediato à 2.ª Liga, como tem sido anunciado pela direção liderada por Edgar Pinho, mas também na remodelação das estruturas do estádio.Esta segunda-feira começaram as obras para a nova cobertura da bancada norte, que esteve interditada ao público durante toda a época, por imposição superior, por não apresentar condições de segurança.Com a colaboração logística da Câmara Municipal, está em andamento o desmantelamento da cobertura, para a instalação de outra de maior valor e segurança, estando previsto o prazo de seis semanas para que a obra fique completa.