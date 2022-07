Belenenses-Académica no arranque da Liga 3

Jogo de cartaz logo na 1ª jornada da Série B da Liga 3, com o Belenenses a receber a Académica. O sorteio da competição, que decorreu esta sexta-feira na Cidade do Futebol, ditou um confronto entre dois históricos do futebol português. "Não podia haver melhor maneira de começar do que com um clássico. Que seja um dia de festa", exultou Patrick Morais de Carvalho, presidente dos azuis. Miguel Valença também gostou e considerou o jogo "um bom aperitivo". "É um chamariz para os adeptos", salientou o treinador da Briosa.

O V. Setúbal inicia a prova em Leiria, num duelo entre duas equipas que, já na época passada, disputaram a fase de apuramento de campeão. "Ficámos contentes com o sorteio. Começamos logo a jogar com uma equipa que tem os mesmos objetivos que nós", reagiu Bruno Sousa, diretor desportivo dos sadinos. Na Série A, o histórico Varzim , que caiu da 2ª Liga, estreia-se em Braga, diante da equipa B dos arsenalistas.





Apuram-se para a fase de subida os quatro primeiros classificados de cada série, enquanto as restantes oito equipas disputarão a permanência e descida.