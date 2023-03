Belenenses-Alverca: fairplay em duelo histórico

Belenenses e Alverca, 4º e 3º classificados da Série B, respetivamente, têm encontro marcado para amanhã (11 horas), no Restelo. Para assinalar o duelo histórico, os anfitriões, presentes em 77 edições do principal campeonato nacional e campeões em 1945/46, fizeram-se representar por João Sousa, que chegou a defender as cores do Alverca, clube com 5 presenças na 1ª Divisão e que teve como ‘embaixador’ o guardião Kadú, que também jogou pelos azuis. Numa prova de fairplay, os jogadores trocaram camisolas junto aos Jerónimos, em Belém.