Belenenses é a equipa do mês da Liga 3

O Belenenses foi distinguido pela FPF com o prémio de Equipa do Mês de fevereiro, com 100% de vitórias nos quatro jogos disputados.Com os triunfos sobre o Sporting B (1-0), Fontinhas (6-0), Caldas (1-0) e Mocarapachense (2-1), a equipa comandada por Bruno Dias marcou dez golos e sofreu um, ocupando a 4.ª posição da Série B da Liga 3.Sp. Braga e Alverca ficaram em segundo e terceiro, somando dez pontos nos quatro jogos, marcando doze e sete golos, respetivamente.