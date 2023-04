Belenenses está a uma vitória da Liga Sabseg mas Bruno Dias avisa: «Temos pela frente duas finais»

O empate em Vila Verde (0-0) , na 4.ª jornada da fase de subida da Liga 3, deixou o Belenenses à distância de uma vitória de garantir a subida à Liga Portugal Sabseg. No entanto, o treinador dos azuis, Bruno Dias, não espera facilidades diante do Amora.À entrada para as duas últimas jornadas, a formação comandada por Bruno Dias soma mais três pontos que o mais direto perseguidor, o Länk Vilaverdense, mas tem vantagem no confronto direto. Isto significa que se vencer o Amora, que segue em último, sem qualquer ponto, na partida marcada para a tarde (15h30) do próximo domingo, poderá festejar a subida de divisão.Questionado sobre se sente que a subida está cada vez mais perto de se tornar realidade, o treinador Bruno Dias quis contornar a questão. "Sinto que temos pela frente duas finais muito difíceis. A nossa proposta passava por ganhar estas seis finais, o que acabou por não ser possível depois deste empate, mas agora queremos regressar ao caminho dos triunfos. Temos pela frente uma final muito difícil frente ao Amora e é nisso que temos de nos focar", disse.Apesar do próximo adversário do Belenenses já estar afastado da luta pela subida, Bruno Dias aponta a um jogo "muito difícil" diante do Amora. "Temos de nos focar apenas nessa partida, que será muito complicada. Não nos podemos esquecer que perdemos na Medideira na primeira fase do campeonato. Por isso, aproveito para lançar o repto aos nossos adeptos para marcarem presença em grande número, como fizeram neste jogo com o Länk Vilaverdense. Temos um grande mar azul a apoiar-nos e esperamos que este mar azul nos acompanhe na Medideira porque estes jogadores merecem, como têm comprovado ao longo da época", rematou.