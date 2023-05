Belenenses multado por invasão de campo dos adeptos: relatório do árbitro não viu problemas

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF multou o Belenenses em 765 euros devido à invasão de campo que ocorreu após o jogo com a Sanjoanense (0-0), no passado dia 6, que valeu aos azuis do Restelo a subida à 2ª Liga.O emblema da Cruz de Cristo foi punido pelo órgão disciplinar da Federação, embora o relatório do árbitro da partida, Rui Silva (Vila Real), tenha referido que os atos dos adeptos do Belenenses não causaram qualquer problema."Imediatamente após o final do jogo, vários adeptos vindos da bancada exclusivamente destinada a adeptos da equipa visitada, entraram no terreno de jogo, com o inequívoco propósito de festejarem o resultado obtido pela sua equipa. Desta ocorrência não resultou qualquer impacto para o decurso da partida ou de qualquer outra operação associada, assim como não se registou qualquer dano físico nos agentes desportivos intervenientes, nos adeptos em celebração, nem qualquer dano material. As forças de segurança presentes acompanharam esta iniciativa espontânea dos adeptos, assim garantindo o único efeito que ali foi procurado pelos mesmos: celebrar o resultado desportivo", pode ler-se no comunicado do CD.