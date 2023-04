Belenenses perde em casa do Amora e adia decisão da subida à Liga Sabseg

O Belenenses perdeu este domingo no reduto do Amora, por 3-0, em partida da quinta jornada do Grupo 2 de Promoção da Liga 3, deixando escapar a possibilidade de festejar já a subida à Liga Sabseg.

Desta forma, as decisões ficam adiadas para a derradeira jornada, com o conjunto do Restelo ainda a depender apenas de si próprio, bastando-lhe vencer na receção à Sanjoanense. Os azuis do Restelo, que precisavam dos três pontos para selaram a subida, não mostraram argumentos para levar a melhor sobre um adversário que somou os primeiros três pontos nesta fase, depois de quatro derrotas consecutivas.

Superiores em praticamente todos os momentos do encontro, realizado no Estádio da Medideira, os amorenses adiantaram-se no marcador pelo capitão Joca, aos 30 minutos. No segundo tempo, já com o Belenenses em inferioridade numérica desde os 69 minutos, por expulsão de Chima Akas, a turma da casa ampliou a vantagem por intermédio de Vitinha e João Oliveira, aos 76 e 86, respetivamente.

Apesar do desaire com o Amora, que segue no quarto e último lugar, agora com três pontos, o Belenenses, que teve uma forte falange de apoio nas bancadas da Medideira, continua a depender apenas de si para conseguir, cinco anos depois, regressar aos escalões profissionais do futebol português.

No sábado, na derradeira partida do Grupo 2 de Promoção, os lisboetas (10 pontos) recebem no Estádio do Restelo a Sanjoanense, que soma seis pontos, menos um do Lank Vilaverdense, formações que ainda se defrontam hoje em São João da Madeira.