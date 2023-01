Berna e os cinco jogos seguidos sem perder: «Estamos a atravessar a melhor fase da época»

O Sp. Braga B segue num ciclo positivo, com duas vitórias e três empates, entre a Liga 3 (quatro jogos) e a Premier League International Cup (um), período no qual apontou três golos e sofreu apenas um. Na tarde desta segunda-feira, a partir da 15 horas, recebe o Paredes em jogo 15.ª jornada do terceiro escalão do futebol português e o criativo Berna não tem dúvidas."Estamos a atravessar a melhor fase da época a nível de resultados com quatro jogos sem perder para a Liga 3 e trabalhamos muito para a manter. Por isso, vamos entrar no jogo com o Paredes com o pensamento único de conquistar os três pontos", atirou o médio, de 20 anos.Formado no Sp. Braga e natural da cidade que dá nome ao clube, Berna já soma duas aparições pela equipa principal e dá a receita para manter a equipa B ligada ao objetivo de seguir para a próxima fase da Liga 3."Se formos coesos e seguros como temos sido nos últimos jogos estaremos mais perto de ganhar. Temos conseguido não sofrer golos e temos de ser eficazes no ataque porque somos uma equipa que consegue ter bola e que cria oportunidades. Estamos a conseguir mostrar a nossa qualidade em campo e queremos continuar a mostrá-la com bons resultados", afirmou ainda à comunicação do clube.E concluiu: "A Liga 3 é a nossa prioridade e queremos muito chegar ao grupo dos quatro primeiros. Fizemos um grande jogo contra o Liverpool na quarta-feira, mas o nosso foco está apenas em vencer o Paredes e em continuar a subir na classificação."