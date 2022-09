Berna quer impor as ideias do Sp. Braga B na deslocação ao terreno do Paredes

Após o triunfo na última jornada sobre o Canelas 2010, o Sp. Braga B está apostado em repetir a dose, este domingo, na deslocação ao terreno do Paredes. Palavra do médio criativo Berna na antevisão do duelo da 4.ª jornada da Série A da Liga 3, cujo pontapé de saída está marcado para as 19 horas."O Paredes é uma equipa agressiva, que gosta de lutar por todas as bolas. Nós temos de contrariar isso pondo em prática as nossas ideias de jogo, o nosso futebol positivo e vamos procurar ter posse de bola, com agressividade ofensiva. Queremos impor isso no jogo", afirmou Berna à comunicação do Sp. Braga, recuando ao jogo contra o Canelas 2010 para lançar o de amanhã."Vimos de uma partida em que estivemos muito bem, em que apresentámos uma ideia muito positiva de jogo e queremos voltar a fazê-lo no próximo encontro", vincou o médio, de 20 anos, que na época passada já se estreou na equipa principal do Sp. Braga.Quanto à presente época, Berna alinhou nos três jogos realizados pelo Sp. Braga B na Liga 3 e, por isso, também viveu bem por dentro o arranque tremido na prova, em termos de resultados, face aos empate com o Varzim e derrota contra o Vilaverdense."A equipa está muito confiante, como esteve desde o início de época. É verdade que os resultados nas primeiras duas jornadas não foram os que queríamos, mas vimos de uma vitória e agora queremos voltar a conquistar os três pontos", rematou Berna, que fez a assistência para um dos golos da vitória (2-1) frente ao Canelas 2010.