Bernardo Fontes com fé na primeira vitória do Sp. Braga B: «Está a faltar-nos eficácia»

Depois de ter somado duas derrotas nas primeiras duas rondas da Série A da Liga 3, frente a Varzim e Lourosa, o Sp. Braga B está apostado em somar os primeiros três pontos, na tarde deste domingo, dia da receção ao Trofense. Palavra do guarda-redes Bernardo Fontes."Está a faltar-nos eficácia e temos que caprichar um pouco mais no remate porque nós temos criado oportunidades. Vamos concretizá-las no próximo jogo e conseguir a vitória", salientou o guarda-redes, de 21 anos, em declarações à comunicação do Sp. Braga.Os dois clubes acordaram a inversão de jornadas neste fim de semana e, por isso, o jogo será realizado no Complexo Desportivo de Fão, casa dos arsenalistas, a partir das 18 horas. Pela frente, o Sp. Braga B terá um Trofense que já soma três pontos na tabela classificativa."O Trofense é uma equipa experiente, como são muitas na Liga 3, mas não temos que nos focar nos outros e sim naquilo que podemos fazer. Temos muito para fazer e acredito que vamos sair com a vitória", prosseguiu Bernardo Fontes, ele que colocou a palavra "vitória" em todas as ideias do seu discurso. Sintomático."A nossa equipa tem muita qualidade e está a faltar-nos os detalhes que temos de ajustar. Nós jogamos no Sp. Braga e quem joga aqui entra sempre em campo para ganhar. Acredito que vamos iniciar uma série de vitórias no domingo", rematou.