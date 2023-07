Bilhetes a preços de saldos: Amora chama adeptos ao Estádio da Medideira

É uma medida que tem um objetivo muito simples: chamar os adeptos do Amora ao Estádio da Medideira. O emblema que milita atualmente na Série B da Liga 3 anunciou, através das redes sociais, que esta época, os bilhetes para os jogos em casa serão vendidos por um preço simbólico.Assim, os sócios amorenses poderão assistir aos jogos da equipa por apenas 1,50 euros, enquanto o acompanhante de sócio poderá conseguir o seu ingresso por 3,00€. Já o público geral terá apenas de desembolsar 5,00€ para entrar no recinto.Recorde-se que o pontapé de saída da equipa de Pedro Duarte na temporada 2023/24 está agendado para o dia 8 de agosto, com a visita a Alcochete para defrontar o Sporting B. O primeiro jogo em casa será logo na quinta-feira (13/8) seguinte com a receção ao Oliveira do Hospital.