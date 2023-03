Bilhetes para a visita ao Paredes voaram numa hora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim termina a 1.ª fase com uma visita ao Paredes e, face ao caráter decisivo do jogo, em que está em causa a possibilidade de assegurar um lugar na fase de subida, verificou-se uma enorme afluência às bilheteiras e, em menos de uma hora, esgotaram os ingressos disponíveis para os adeptos poveiros. "Compreendendo a frustração de muitos sócios por não terem conseguido o ingresso para o jogo após os mesmos terem esgotado, informamos que estamos a desenvolver todos os esforços junto do clube adversário e das entidades competentes para que mais ingressos sejam disponibilizados", esclareceu o clube.