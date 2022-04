Bino Maçães: «Não fomos competentes na nossa finalização num jogo contra um candidato»

Bino Maçães, treinador do União de Leiria, lamentou o facto de os seus jogadores não terem sido eficazes, após a derrota caseira com a Oliveirense (0-2) e que permite à equipa de Oliveira de Azeméis garantir a subida à Liga Sabseg, uma época depois de ter descido."Sabíamos que ia ser um jogo equilibrado, contra uma equipa que estava em primeiro lugar com mérito, porque estava a ser a mais regular. Mas tínhamos expectativas, porque jogávamos em nossa casa, perante o nosso público e vínhamos de uma onda crescente, de confiança, da relação com a cidade, e era importante darmos uma boa resposta. Falhou sermos mais eficazes", começou por referir no final da partida."A primeira parte foi muito equilibrada e eles acabaram por ser felizes no último lance da primeira parte. Não fomos eficazes, tivemos várias oportunidades, nem sempre tivemos o discernimento [necessário]. Por muito que se treine, sabemos que nestes momentos a emoção vem ao de cima. Não fomos competentes na nossa finalização, num jogo contra um candidato", acrescentou."Em termos de entrega e aplicação não tenho nada a apontar aos jogadores. Ansiedade? Notou-se muito. Mas essa ansiedade não é só provocada por nós e pelo resultado. Posso dar os parabéns à Oliveirense por ter subido, não é isso que está em causa. Mas para-se muito o jogo, são muitas faltas, muito ritmo que se perde e assim é difícil. Nos últimos cinco minutos de descontos nem se jogou. Não é por termos perdido, é uma realidade.""Não conseguimos subir de uma forma direta, mas ainda temos hipótese. Temos de saber cair, dar os parabéns ao adversário e saber levantar. Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo em Setúbal, ir atrás do segundo lugar e ir atrás do sonho. O caráter dos jogadores tem de vir ao de cima e acredito que vamos fazer um bom jogo para conseguirmos disputar o playoff", finalizou.