Bonfim regista novo recorde de assistência

O Vitória de Setúbal-União de Leiria foi o terceiro jogo com mais espectadores neste fim-de-semana. Estiveram no Bonfim 14.089 adeptos para assistir à partida que apurou os leirienses para o primeiro playoff de acesso à Liga Sabseg, no qual irão defrontar o Alverca. O FC Porto-Vizela, da 32ª jornada da Liga Bwin foi o jogo que registou maior afluência, com 46.830 espectadores a marcarem presença no Dragão, seguido do Sporting-Gil Vicente, em Alvalade, com 25.425 espectadores. A assistência registada no Bonfim estabelece ainda um novo recorde na Liga 3. O anterior máximo verificou-se na ronda anterior e na mesma série, no jogo U. Leiria-UD Oliveirense, assinalando-se então a presença de 13.274 adeptos.