Bruninho e Diogo Teixeira rescindem com o Rio Ave e assinam pela Sanjoanense

O avançado Bruninho e o médio Diogo Teixeira foram anunciados, esta sexta-feira, como reforços da Sanjoanense, equipa que vai competir na Liga 3. Os dois rescindiram os contratos que os ligavam ao Rio Ave.





Bruninho, de 23 anos, é extremo e tanto joga na direita como na esquerda, apesar de ter o pé direito como preferido. Em 2019/20, esteve ao serviço da equipa sub-23 do Rio Ave, tendo marcado 13 golos em 34 partidas. No ano passado foi cedido à equipa B do Celta de Vigo, onde apontou dois golos em 18 aparições.Diogo Teixeira tem 22 anos e, por Portugal, foi campeão europeu de sub-19, em 2018. Joga preferencialmente no corredor central do meio campo e em 2019/20 fez quatro golos em 33 jogos pelos sub-23 do Rio Ave. Na pretérita temporada, ainda no clube de Vila do Conde, representou os sub-23 (três jogos), a equipa B (cinco) e a principal (dois).