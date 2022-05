Bruno China deixa comando técnico do Felgueiras

Bruno China não vai continuar no comando do Felgueiras, equipa que disputou a fase de subida da Liga 3. O técnico recusou o convite para renovar o contrato que termina a 31 de maio. Com a saída de Bruno China, a SAD procura um substituto e Agostinho Bento, atual técnico do São Martinho (Campeonato de Portugal), é o que está melhor colocado para lhe suceder. No entanto, só após a Assembleia Geral, marcada para dia 31, na qual se prevê alterações na direção, é que será oficializado o substituto de China.