Bruno Dias: «Colocar o Belenenses no lugar que é seu»

BRUNO DIAS – Percebemos que existe aqui uma destrinça grande. O que sinto é uma identificação muito grande com aqueles que são os valores do clube, sabendo que os sócios do Belenenses consideram que só existe um Belenenses – e essa é a verdade. Há questões judiciais e essas serão tratadas no devido espaço. Quem vem ao Restelo é do Belenenses, tem estes valores em que nós acreditamos e que também são os nossos. Os valores da independência, da coragem e de um caminho que queremos construir. Todos sabemos que o Belenenses é de 1ª Liga, deve lá estar e queremos colocá-lo no lugar que é seu. Não só pela parte social e histórica, mas por tudo o que representa.