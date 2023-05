Bruno Dias: «Estou muito feliz pelos meus jogadores, são os verdadeiros heróis desta conquista»

Bruno Dias, treinador do Belenenses, viu a equipa confirmar a subida à Liga Sabseg com um empate caseiro (0-0) ante a Sanjoanense e após o encontro era um homem feliz."É uma sensação indescritível. Estou muito feliz pelos meus jogadores, são os verdadeiros heróis desta conquista. Foram extraordinários ao longo do ano. Acreditaram sempre, quando muita gente duvidou. No dia 1 de fevereiro estávamos em sexto lugar no campeonato e a verdade é que subimos de divisão, por isso houve mérito dos jogadores. Um muito obrigado a todos os belenenses que no momento da decisão agarraram-se à equipa e foi um mar azul que nos levou à 2ª Liga", deixou claro, prometendo ambição na luta pelo título diante dos leirienses."Não há dúvida, vamos entrar para ganhar [a final da Liga 3]. Respeitamos muito a União de Leiria, porque é um adversário com muita valia. Vencemos em Leiria, e eles venceram no Restelo. Agora, no Jamor, veremos quem leva a melhor, mas seguramente será um grande jogo", frisou.