Defesa-central, tem 15 jogos de experiência na agora intitulada Liga Bwin, todos eles em 2019/20, ao serviço do Aves. Na época passada, esteve ao serviço do Granada, em Espanha, onde somou 8 participações na equipa B. O contrato com os espanhóis terminou em junho e, por isso, era jogador livre.Na formação, Bruno Morais passou por Operário, V. Guimarães, Os Sandinenses, Famalicão, Boavista e Gil Vicente, sendo que foi neste último que passou a sénior. Em 2017/18 já jogou no Montalegre, então emprestado pelos gilistas.Agora está de regresso para disputar a mais recente prova do futebol português. Nas três jornadas já disputadas na Liga 3, o Montalegre, treinado por José Manuel Viage, somou dois triunfos e uma derrota, ocupando o terceiro posto da Zona Norte.