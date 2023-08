Caldas-Alverca, 1-0: salvos por Tarzan

Caldas e Alverca procuravam a primeira vitória na Liga 3 e foram mais felizes os caldenses, com Tarzan a resolver a partida na segunda parte, num belo lance de futebol.

Na primeira metade, as duas equipas privilegiaram a segurança na posse de bola, denotando alguma falta de confiança no seu processo de jogo, após duas jornadas sem vencer. A toada manteve-se na segunda parte, sem que nenhuma das equipas assumisse grande risco. O Caldas procurou ter mais a posse de bola e o Alverca criou perigo em transições rápidas. Luiz Miguel teve na cabeça a vitória, mas Wilson negou-lhe o golo com uma grande defesa. Do outro lado, Tarzan (79’) não perdoou e decidiu o jogo a concluir uma bela jogada de envolvimento com Januário e André Perre.

Já o Lus. Lourosa e o Pêro Pinheiro receberam e venceram Vianense e 1º Dezembro, por 2-1 e 2-0, respetivamente, em dia 100% vitorioso para os da casa.