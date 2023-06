Caldas confirma José Vala

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Caldas anunciou que José Vala vai continuar no comando da equipa. O treinador de 51 anos, que também representou o clube enquanto jogador, parte, assim, para a oitava temporada seguida ao leme Caldas, depois de ter conseguido a permanência na Liga 3.

No mesmo sentido, Thomas Militão também renovou contrato e continuará ao serviço do clube onde foi formado. O defesa de 31 anos e capitão de equipa realizou 29 jogos e marcou 1 golo em 2022/23.

Duarte Maneta no Amora

Central de 20 anos, com passagem pela formação do Sporting, Duarte Maneta chega ao Amora proveniente do Coruchense, onde realizou 23 jogos. O defesa é o primeiro reforço para a nova época, e diz que “é mais um para ajudar”.