Caldas empata em Alverca antes de receber o Benfica na Taça de Portugal

O Caldas não foi além do empate no último jogo antes da receção ao Benfica, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. A equipa de José Vala foi a Alverca defrontar a equipa local em encontro da quinta jornada da Liga 3 e o resultado não saiu do 0-0.A partida estava originalmente agendada para o Estádio da Mata. Para preservar o relvado do jogo, foi acordado com os ribatejanos e com a Federação Portuguesa de Futebol a inversão da jornada, passando o Alverca a jogar em e a equipa das Caldas da Rainha a fazê-lo fora de portas.O jogo no Municipal de Alverca marcou ainda a estreia de Nélson Antunes à frente da formação da casa, depois do despedimento de Argel após a eliminação da Taça de Portugal, diante do Machico.O Caldas é o primeiro classificado da Série B da Liga 3, à condição, com nove pontos em cinco jornadas. O Alverca é sétimo classificado, com cinco pontos.Refira-se que o Caldas-Benfica está agendado para o próximo dia 15 de outubro, às 20.45 horas.