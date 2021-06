Gonçalo Barreiras e Júlio Sousa são aposta do Caldas para a Liga 3 na próxima temporada. Através das redes sociais, o clube anunciou a renovação do médio, de 19 anos, e do defesa, de 20.





"Dar continuidade à presença da formação na equipa principal", pode ler-se na publicação que anuncia a renovação.