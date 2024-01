Caldas SC confirma saída de Miguel Rebelo

O Caldas Sport Clube confirmou a saída de Miguel Rebelo, médio que já se comprometeu com o Moreirense.Depois do triunfo frente ao Sporting B, na Liga 3, o Caldas SC deu conta que "Miguel Rebelo não irá continuar a fazer parte do plantel na época 2023/2024"."Há cerca de dois anos, quando te vimos de cadeira de rodas e de muletas, provaste o que já todos te reconhecíamos: fibra, resiliência, garra e coragem. E hoje, há, por aí, quem tenha 13 anos e queira ser como tu", acrescenta o Caldas Sport Clube, recordando o acidente que incapacitou o jovem jogador."É com muito orgulho que te vemos voar. Por aqui, serás sempre o nosso Rebelo. Sabemos que este será sempre o teu Caldas. Ficamos todos a torcer por ti", finaliza o clube da região centro.