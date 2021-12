Caleb eleito o melhor jogador de novembro da Liga 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Caleb, avançado do Amora, foi eleito pela Federação Portuguesa de Futebol o melhor jogador do mês de novembro da Liga 3.O jogador brasileiro, de 29 anos, foi titular nos dois jogos disputados pela sua equipa, tendo sido considerado o melhor em campo em ambos os encontros, frente a União de Santarém e Real.Caleb recebeu o troféu de melhor do mês de novembro das mãos de Cândido Costa, embaixador da Liga 3.