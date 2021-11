Canadiano Rohun é reforço do Montalegre

O médio defensivo Rohun chega a Montalegre para reforçar o plantel às ordens de José Manuel Viage no ataque à Liga 3.





Rohun Kawale tem 21 anos, é canadiano e jogou no Campeonato Universitário dos Estados Unidos pelo IMG da Florida, de onde o Montalegre acredita que possam chegar novos talentos.Recorde-se que deste mercado têm saído vários jogadores de extrema qualidade para grandes clubes europeus e o Montalegre, conta na sua equipa técnica com Fernando Aguiar, antigo jogador de futebol com passagens pelo Benfica e que chegou a ser internacional pelo Canadá. Dessa forma, o futebol canadiano é acompanhado com especial atenção pela formação transmontana.