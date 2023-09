Candeias eternizado na Tapadinha

Manhã com emoções à solta na Tapadinha, onde foi descerrada uma placa de homenagem a Manuel Candeias, símbolo do Altético que se notabilizou nas décadas de 1960/70 e que agora dá o seu nome ao campo secundário do tradicional emblema de Lisboa.A cerimónia reuniu dezenas de amigos, familiares e ex-companheiros de equipa de Manuel Candeias, sendo atendida pelo presidente da direção do Atlético, Ricardo Delgado, assim como por dirigentes federativos e responsáveis pela junta de freguesia local.Referência absoluta dos alcantarenses, pelo qual foi recordista de jogos oficiais entre os anos de 1963 e 1976, Manuel Candeias, hoje com 78 anos, iniciou-se na formação do Atlético que treinava justamente no terreno nº2 da Tapadinha. E foi também ali que, depois de encerrar o trajeto como jogador, foi treinador das camadas jovens do seu clube do coração.