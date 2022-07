Canelas 2010 com muitas novidades para 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio-ofensivo Iko Caetano e o avançado Kenedy Có, ambos ex-Sp. Espinho, o defesa-direito Gonçalo Lixa, ex-São Martinho, o médio Luan Sergio, ex-Montalegre, e o ponta de lança Gabriel Pajé, ex-Bangu, são as mais recentes novidades no plantel do Canelas 2010 para a época 2022/23.

Já Raphael Mello, Vitor Bastos, Agostinho Carvalho, Bosingwa, Léo Araújo, Samu, Diogo Firmino, Fábio Rola, Francisco Sousa, Gonçalo Monteiro e Mozino renovaram contrato.

O emblema gaiense, que esta temporada vai ser vestida pela marca Puma, depois da saída de Tiago Margarido escolheu Paulo Silva como novo treinador. Este terá como adjuntos Eduardo Bernardo, André Pereira, Isaac Santos, Mário Azevedo como preparador físico e o treinador de guarda-redes será Carlos Miguel.

Ao nível departamento médico, Paulo Vieira é o fisioterapeuta.