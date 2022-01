Canelas 2010 continua a surpreender na Liga 3: «Somos a equipa-sensação»

O Canelas 2010 continua a surpreender na Liga 3. A equipa orientada por Tiago Margarido derrotou o Sp. Braga B, na pretérita jornada, e já vai em sete jornadas consecutivas sem perder, liderando a Série A ainda que à condição, já que o 2.º classificado, UD Oliveirense, tem menos um jogo, e o 3.º, Felgueiras 1932, tem menos dois."Não há dúvidas de que somos a equipa-sensação da Liga 3. Estamos a ter um trajeto fantástico, fruto de muita dedicação e ambição. Trabalhámos com o máximo rigor para ombrear contra adversários com outros argumentos financeiros. Somos campeões na dedicação e na entrega. Temos um grupo de trabalho fantástico e é com este espírito que vamos continuar a abordar cada jornada", afirma Tiago Margarido, à sua assessoria de imprensa.Com uma média de dois golos marcados por jogo em todas as competições, o percurso do Canelas 2010 é motivo de orgulho para o jovem treinador. "Quem pratica bom futebol está sempre mais perto de ganhar. Temos uma equipa equilibrada em todos os momentos do jogo. Atacámos com bola, mas também somos fortes no processo defensivo e na transição rápida. Trabalhámos ao pormenor as bolas paradas. Nada tem sido descurado e daí este sucesso. Analisámos cada adversário ao detalhe. Vemos e revemos os nossos jogos para melhorar a cada dia que passa. As nossas ideias têm sido muito bem interpretadas pelos jogadores. O caminho tem de ser este", reforça.Tiago Margarido, de 33 anos, está a cumprir um sonho. Na sua primeira experiência como treinador principal os números falam por si: 77 jogos, 35 vitórias, 26 empates e 16 derrotas, com 106 golos marcados e apenas 62 sofridos.