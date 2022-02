Canelas 2010 vence prémio ''Equipa Técnica do Mês" de janeiro na Liga 3

O Canelas 2010, clube que milita na na Série A da Liga 3, venceu o prémio 'Equipa Técnica do Mês' da competição referente a janeiro. No período em questão, o clube de Gaia somou três vitórias e uma derrota.A equipa técnica do conjunto de Canelas é composta por Tiago Margarido, treinador principal, e pelos adjuntos João Costa, João Esperança, Daniel Santos, João Pereira, Isaac Santos e Madeira Mendes.À frente do clube desde 2019/20, Tiago Margarido soma 36 vitórias em 81 jogos.