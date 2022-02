Canelas foi a melhor equipa de janeiro na Liga 3

A FPF deu a conhecer os prémios da Liga 3 relativos ao mês de janeiro, destacando-se o Canelas 2010 como a melhor equipa da competição. Num mês em que se disputaram quatro jornadas, a equipa gaiense venceu três partidas e somou nove pontos, sendo, a par do Torreense, a equipa com mais pontos conquistados durante o primeiro mês do ano. O facto do Canelas 2010 ter marcado mais golos do que o adversário serviu como critério de desempate.A equipa orientada pelo jovem treinador Tiago Margarido é a grande sensação da série A da Liga 3, tendo passado do 4.º para o 1.º lugar da sua série no último mês através dos 9 pontos conquistados. O Torreense termina janeiro como a segunda melhor equipa do mês e a que mais se destacou na Série B. A fechar o mês no pódio ficaram UD Oliveirense, Leiria e V. Setúbal, com 7 pontos.