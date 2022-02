Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Canelas-Montalegre, 1-2: Papalelé fez a festa e tramou anfitriões Avançado saltou do banco e fez o golo do triunfo aos 90’+2, num jogo em que os locais acabaram com nove





• Foto: Peter Spark / Movephoto