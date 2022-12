Canelas multado por "mensagens e imagens grosseiras" no balneário do Varzim

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 1.200 ao Canelas, que milita na Liga 3, depois de o delegado ao jogo frente ao Varzim ter detetado a presença de mensagens e imagens impróprias no balneário e banco de suplentes da equipa poveira."Aquando da realização da vistoria às instalações, na fase pré-jogo, cerca de 2 horas antes da hora de jogo, por parte do Delegado FPF, este, identificou que existiam fotografias coladas, no interior do balneário da equipa visitante (Varzim SC, Futebol SDUQ LDA), na parede contígua à porta de acesso ao balneário da mesma equipa, e no banco de suplentes desta, com mensagens escritas ("até ao cu lhes vamos") e imagens suscetíveis de serem consideradas grosseiras ou impróprias, tal como consta nos anexos ao presente relatório. Face ao exposto, o Delegado FPF, questionou o dirigente da equipa visitada (CF Canelas 2010), Sr. Isaac Santos, que acompanhava o processo de vistoria à instalação, sobre o propósito das referidas fotografias, porque se encontravam ali coladas, com que propósito e se iriam retirar as mesmas, ao que o mesmo referiu "desconhecer quem as lá tinha colado, e com que propósito", e retirou-as de imediato na presença do Delegado FPF", pode ler-se no comunicado.