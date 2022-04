Canelas vence em Anadia

O Canelas alcançou ontem a primeira vitória na fase de permanência/descida ao vencer em Anadia, por 1-0, num encontro da 4ª jornada da série 3. A equipa da casa ficou reduzida a 10 elementos aos 39 minutos, depois de Diogo Costa ter visto o cartão vermelho direto. O Canelas tirou partido da superioridade numérica e conseguiu desfazer o nulo no marcador aos 79’, através de um penálti marcado pelo avançado brasileiro João Magno, que fez o seu 9º golo na Liga 3, 11º esta temporada. No outro jogo do dia, também referente à luta pela permanência (série 5), Cova da Piedade e Caldas empataram a um golo, na Malveira, com os dois tentos a surgirem na 1ª parte. Pedro Pinto (40’) adiantou os piedenses no marcador, mas João Rodrigues, na compensação, estabeleceu o resultado final.