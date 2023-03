Capitão Guilherme aponta o caminho ao Sp. Braga B: «Mais uma final que temos de vencer»

À entrada para a penúltima jornada da Série A da Liga 3, o Sp. Braga B mantém acesas as aspirações de subir ao top-4 da classificação e apurar-se para a fase de subida."É mais uma final que temos que vencer. Sabemos que não dependemos de nós para atingirmos o objetivo de chegar aos quatro primeiros classificados, mas não olhamos para os outros e estamos focados naquilo que controlamos, pelo que vamos a Montalegre em busca da vitória", afirmou o capitão Guilherme Soares, em declarações à comunicação do clube.De momento, o Sp. Braga B ocupa o quinto posto, com 31 pontos, menos um do que o Varzim, que é quarto classificado e, amanhã, recebe o Canelas. Este sábado, a partir das 15 horas, são os arsenalistas quem entram em ação, no terreno do Montalegre e pretendem deixar os varzinistas sob pressão."Durante a semana, à imagem do que temos feito durante a época toda, trabalhámos naquilo que nos pode potenciar enquanto equipa e também individualmente. Assim, este é mais um jogo para mostrarmos o nosso valor e para vencermos para podermos manter o nosso objetivo em aberto para a última jornada", prosseguiu o defesa-central, de 22 anos, ele que, até ao momento, participou em todos os jogos da campanha da equipa na Liga 3.Quer isso dizer que também esteve no empate da pretérita jornada, frente à Sanjoanense, que já poderia ter colocado os bracarenses dentro do objetivo classificativo."No último jogo não conseguimos a vitória, mas demos uma boa resposta dentro daquilo que foi possível, uma vez que desde cedo ficamos em inferioridade numérica. Somos uma das equipas com melhor pontuação na segunda volta, temos vindo a recuperar pontos e também o nível exibicional e queremos manter esse rumo", rematou Guilherme.