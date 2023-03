Carlos Silva confirmado como presidente do V. Setúbal por 355 sócios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Silva, único candidato às eleições do Vitória de Setúbal, foi hoje reeleito presidente da direção do clube da Liga 3 de futebol, para o mandato 2023-2025, com um total de 355 votos.

Numa votação em que foram contabilizados 394 votos, o jurista, de 64 anos, recolheu 90 por cento do total, tendo-se registado 32 boletins em branco (8%) e sete nulos (2%), após o ato que decorreu no Pavilhão Antoine Velge.

Carlos Silva, presidente da Direcção do emblema sadino desde dezembro de 2020, afirmou estar consciente da árdua missão que tem pela frente, mas mostra-se confiante no futuro. "Sinto-me confiante. Sei o trabalho que fiz e a maioria dos sócios também sabe as dificuldades que tivemos e vamos ter, mas, garantidamente, daqui a três anos, o Vitória sairá reforçado por este novo mandato", disse o dirigente, de 64 anos, em declarações à Lusa.

Depois de anunciar os resultados, o presidente da mesa da Assembleia Geral, David Leonardo, informou que a tomada de posse dos órgãos sociais será feita esta segunda-feira, pelas 18:00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal, cerimónia que contará com a presença do líder da autarquia sadina, André Martins.

Na temporada 2022/23, a equipa de futebol do Vitória de Setúbal está a disputar a Liga 3, prova em que vai lutar pela continuidade na prova na fase de manutenção/descida.