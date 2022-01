Carlos Neto vai ser jogador do Oliveira do Hospital, clube que alinha na Liga 3, e irá assinar até final da presente temporada, segundoapurou. O avançado brasileiro, de 25 anos, chega do Aliados do Lordelo onde em 16 jogos apontou 14 golos na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.O possante avançado, de 1,90 metros, já treina às ordens de Tozé Marreco e é esperança para ajudar a formação da Liga 3, a sair do último lugar da série B.Formado no Paysandu do Brasil, Carlos Neto chegou a Portugal em Agosto e chamou a atenção pela facilidade em fazer golos.