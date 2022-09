Cartaz com insultos a Coimbra gera indignação na Académica e U. Leiria

Um cartaz, que nos últimos dias surgiu nas redes sociais, supostamente criado e divulgado por um grupo de adeptos com ligação à U. Leiria, causou indignação e repúdio, tanto na Académica como na SAD leiriense.

Em vésperas de jogo entre as duas equipas – sábado, a partir das 19h30, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa -, a publicação, em letras pequenas, insulta os adeptos da Académica e as pessoas de Coimbra, o que originou um contacto oficial por parte da direção da Académica à SAD do U. Leiria, manifestando o seu desagrado com a situação.





Prontamente, a administração da SAD leiriense emitiu um comunicado sobre o assunto, esclarecendo que "não se revê neste tipo de comunicação" e condenando "qualquer tipo de insulto" ou "atos que podem levar à violência".

Eis o comunicado na íntegra:

"Chegou ao conhecimento da UDL – União de Leiria – Futebol, SAD que circula a imagem mostrada abaixo pela internet, supostamente com origem num grupo de adeptos do nosso clube.

A UDL – União de Leiria – Futebol, SAD já pediu esclarecimentos e informa que não se revê neste tipo de comunicação e condena qualquer tipo de insulto aos nossos adversários ou atos que podem levar à violência.

Todos os adeptos são bem-vindos ao nosso estádio e todos os adversários podem contar com o nosso maior respeito. Estamos a promover uma cultura de "Futebol é Festa" e é nisso que nos revemos. Viva o Futebol. A administração".