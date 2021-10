Casos de Covid-19 no Caldas adiam jogo da Liga 3 em Setúbal

O surgimento de vários casos positivos à Covid-19 no plantel do Caldas levou ao adiamento do jogo frente ao V. Setúbal, a contar para a sétima jornada da Liga 3, que estava agendado para este sábado, pelas 15 horas, no Estádio do Bonfim. A nova data para o duelo entre sadinos e caldenses será anunciada em breve.





A informação foi dada por ambos os clubes nas respetivas páginas de Facebook. "O Caldas Sport Clube vem por este meio informar que devido ao aparecimento de casos relacionados com a Covid-19 no seu plantel sénior, o jogo de amanhã frente ao Vitória FC, a contar para a 7.ª jornada da Liga 3, foi adiado", escreveu o emblema da Caldas da Rainha.O Caldas, atual 5.º classificado da série B (Zona Sul) da Liga 3, com 10 pontos, fez questão de agradecer aos setubalenses e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o adiamento. "Agradecemos a compreensão e disponibilidade da FPF e do Vitória FC", escreveram, referindo que "em breve, será anunciada a nova data para este encontro de históricos".O V. Setúbal, que ocupa a sexta posição (com nove pontos e menos um jogo), deixou uma mensagem ao oponente. "O Vitória FC deseja as rápidas melhoras aos atletas do Caldas SC e aguardamos com máxima expectativa o nosso encontro no Bonfim".