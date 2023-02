Cássio regressa a Portugal para reforçar a baliza do Felgueiras 1932

Cássio está de regresso a Portugal. Depois de quatro temporadas consecutivas na Arábia Saudita, ao serviço do Al Taawon, o experiente guarda-redes brasileiro de 42 anos regressa às competições nacionais para reforçar a baliza do FC Felgueiras 1932, clube que milita na Liga 3.

Formado no Olaria, Cássio passou ainda pelo Bangu, América-RJ, Vasco e Macaé antes de ingressar no futebol português. A sua primeira experiência na Europa foi ao serviço do Paços de Ferreira, clube que representou durante cinco temporadas (entre 2008/09 e 2012/13). Depois, seguiu-se o Arouca, onde alinhou apenas uma época (2013/14), antes de rumar ao Rio Ave, o último clube que representou em Portugal antes da experiência no futebol saudita.