Cerca de 800 adeptos assistiram ao primeiro treino da época do Varzim

Num ambiente de euforia, com tarjas de incitamento e cerca de oito centenas de adeptos a assistir, o Varzim iniciou na manhã deste domingo a preparação da equipa para nova época, com o firme propósito de regressar ao futebol profissional.O treinador Tiago Margarido contou com todo o plantel em atividade (inclusive os jogadores que estavam emprestados e alguns da formação), quer nos exercícios físicos quer, na 'peladinha', onde as duas formações (com substanciais alterações) tiveram a oportunidade de mostrar dotes goleadores.Com a mais recente aquisição do defesa guineense Tito Júnior (ex-Trofense), são quase duas dezenas de 'caras novas' para reforçarem um plantel a rondar as 24 unidades.Após o ‘pontapé de saída’ deste sábado, os trabalhos vão prosseguir diariamente, intercalados com sete jogos particulares, até uma semana antes de iniciar a Liga 3 no dia 21 de agosto.