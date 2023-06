Clé convocado para a seleção de Cabo Verde

Clé, extremo do Belenenses, foi convocado para a seleção de Cabo Verde, que defrontará a congénere de Marrocos no próximo dia 12, em Rabat, num jogo de preparação. Aos 25 anos, o avançado soma uma internacionalização pelos tubarões azuis, em 2019 contra a Mauritânia, numa partida de qualificação para o CHAN'2020. Esta não é, de resto, a primeira vez que entra nos eleitos de Bubista, já que em 2021 também havia sido chamado, mas não chegou a entrar em campo.Um dos principais jogadores dos azuis esta temporada, que culminou com a subida à 2.ª Liga, Clé deverá continuar ao serviço do emblema do Restelo, uma vez que tem contrato até junho de 2024 e é um dos escolhidos pelo técnico Bruno Dias para permanecer na equipa, que naturalmente sofrerá várias alterações devido à mudança do patamar competitivo.