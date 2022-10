Clé quer ajudar Belenenses com mais golos

Foi o herói do Belenenses na vitória (3-1) sobre o Torreense que colocou os azuis na 3ª ronda da Taça. Clé estreou-se a marcar esta época e com dois golos. "Senti-me feliz. Estava há quatro jogos sem marcar, mas consegui ajudar a equipa", assumiu, a, o avançado cabo-verdiano. A cumprir a terceira época no Restelo, Clé quer "fazer melhor e ajudar com golos e assistências", mas o foco é "o coletivo". A equipa de Bruno Dias está no topo da Série Sul, mas o atacante de 24 anos não entra em euforias quanto a uma possível subida e centra atenções no duelo com a U. Leiria : "Pensamos jogo a jogo e no fim fazem-se as contas."